Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 18 лютого, знизився на 9 копійок і становить 41,79 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 43,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,19 гривні, а євро – за курсом 42,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подешевшав на 18 копійок і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 18 лютого, також подешевшав – до 43,86 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 18 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла також на 7 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні знизився до 41,65 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,80 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти складає 43,60 гривні за євро.

Член Ради Нацбанку Василь Фурман зазначив, що ситуація на валютному ринку в Україні у 2025 році обіцяє бути стабільною та прогнозованою. НБУ переслідує головну мету - стабільність на ринку.

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