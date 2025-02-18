Продати долар можна в середньому за курсом 41,33 грн, євро – 43,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 18 лютого, подешевшав на 7 копійок і в середньому становить 41,93 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,33 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 43,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,30 грн за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,65 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,80 грн/євро, курс продажу - 43,60 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 18 лютого, складає 95 308 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 962 850 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 18 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,52 грн за один євро, тобто гривня зросла також на 7 копійок.

Член Ради Нацбанку Василь Фурман зазначив, що ситуація на валютному ринку в Україні у 2025 році обіцяє бути стабільною та прогнозованою. НБУ переслідує головну мету - стабільність на ринку.

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