Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 28 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником, і це стало черговим історичним максимумом курсу долара до гривні.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,80 гривень за один євро, тобто гривня знизилася на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,63/41,65 грн/дол., євро – 43,84/43,85 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,80 грн/дол., що на 7 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,70 грн. Курс готівкового євро зріс на 15 копійок і складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 27 листопада зріс на 5 копійок і становить 41,75 грн за долар. Курс євро в банку зріс на 10 копійок і складає 44,10 грн за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 грн, а євро – за курсом 43,10 грн за одиницю іноземної валюти.

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