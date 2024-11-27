Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 27 листопада, зріс на 5 копійок і становить 41,75 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 грн, євро – за курсом 43,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подорожчав до 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок – до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 27 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол. Таким чином, українська валюта ослабла на 6 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на середу встановлено на рівні 43,68 гривень за один євро, тобто гривня подешевшала на 21 копійку.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,80 грн/дол., що на 7 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,70 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 15 копійок і складає 44,15 грн/євро, курс продажу - 43,95 грн/євро.

Також економічні експерти переглянули свої поради для українців стосовно того - продавати чи купувати долар та євро в останній тиждень осені 2024 року.

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