Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 24 червня, знизився на 5 копійок і становить 42,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 30 копійок і складає 48,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,45 гривні, а євро - за курсом 47,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подешевшав до 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 червня, зріс на 24 копійки і складає 49,02 гривні.

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Національний банк України встановив на вівторок, 24 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,87 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 48,02 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок.

Як писало видання Reuters, долар США зміцнився, оскільки стурбовані інвестори шукали безпеки через атаку США на ядерні об'єкти Ірану, які загострили конфлікт на Близькому Сході. При цьому курсові зміни були стриманими через те, що ринки чекали на реакцію Ірану.

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