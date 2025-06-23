Євро відійшов від історичного максимуму: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 24 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,87 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 48,02 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,89/41,92 грн/дол., а євро - 48,08/48,09 грн/євро.

Відео дня

Курс валют - останні новини

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,72 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,65 грн/євро, а курс продажу - 48,45 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 23 червня, зріс на 11 копійок і становить 42,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Долар США на світовому валютному ринку зміцнився, оскільки стурбовані інвестори шукали безпеки через атаку США на ядерні об'єкти Ірану, які загострили конфлікт на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: