Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 9 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також залишився незмінним і складає 45,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 4 копійки і складає 41,43 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 3 копійки і складає 45,75 грн/євро (курс продажу – 45,60 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 9 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,24 грн/євро, тобто гривня знизилася на 2 копійки.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,65 грн/дол.

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