Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,24 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 9 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,18 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, трохи послабшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,24 грн/євро, тобто гривня знизилася на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,19/41,21 грн/дол., євро – 45,27/45,27 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку зріс на 2 копійки і складає 41,47 гривні за долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 6 копійок і складає 45,78 гривні за євро. При цьому продати європейську валюту можна за 45,63 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 8 жовтня залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 гривні за долар, а курс євро сьогодні знизився на 15 копійок і становить 45,75 гривні за євро.

Також експерти традиційно дали поради українцям, що робити з валютою на цьому тижні - продавати чи купувати.

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