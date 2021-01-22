Національний банк України на понеділок, 25 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,16 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 34,37 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 22 січня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 28,16 (22 січня - 28,25)
100 EUR - 34,37 (22 січня - 34,36)
Курс днем раніше
Національний банк України на 22 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,26 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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