Курс гривні до євро ослаб до 33,76 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 24 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,37 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,76 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 23 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,37 (23 листопада - 28,36);

100 EUR - 33,76 (23 листопада - 33,64).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,37/28,39 грн/дол., до євро - на рівні 33,77/33,79 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 23 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,36 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій