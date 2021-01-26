Курс долара знизився до 28,15 гривні, а курс євро - до 34,19 гривні.

Національний банк України на середу, 27 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,15 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,19 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2815,24 (26 січня – 2816,65)

100 EUR – 3418,97 (26 січня – 3422,65)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,05/28,27 гривні/долар, до євро – на рівні 33,90/34,30 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,17 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій