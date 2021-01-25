Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 34,22 гривні/євро.

Національний банк України на вівторок, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,16 гривні/долар, тобто гривня залишилася на колишньому рівні у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,22 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 26 січня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2816 гривень (25 січня - 2816 гривень)

100 EUR - 3422 гривень (25 січня - 3425 гривень)

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 25 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,16 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: УНІАН