Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 14 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові подорожчав на 15 копійок і становить 40,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн, євро – за курсом 39,85 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 49 копійок – до 40,98 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 14 грудня, залишився на рівні учорашнього показника – 37,70 грн за долар в середньому.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 6 копійок і складає 40,85 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні дещо подешевшав – на 2 копійки, до 37,65 грн/дол. (продати долар можна за 37,55 грн). Середній курс євро ж у обмінниках подорожчав одразу на 20 копійок, до 40,90 грн/євро (курс продажу – 40,60 грн/євро).

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