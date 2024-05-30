Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,05 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 30 травня, зріс на 5 копійок – до 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 44,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 23 копійки і становить 41,05 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок і складає 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в Україні поточного тижня до 31 травня в банках перебуватиме в межах коридору від 39,50 до 40,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній – від 39,70 до 40,85 грн/дол.

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 10 копійок і складає 41,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 44,60 грн/євро (курс продажу – 44,30 грн/євро).

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