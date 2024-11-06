Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 6 листопада, подорожчав на 5 копійок і становить 41,65 грн за долар.

Курс євро у фінансовій установі сьогодні збільшився на 5 копійок і становить 45,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 44,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 20 копійок і становить 45,25 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

6 листопада готівковий курс долара до гривні в банках України становить 41,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 41,25 грн за долар.

Національним банком України було встановлено на 6 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

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