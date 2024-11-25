Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 26 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 48 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50/41,53 грн/дол., євро – 43,64/43,66 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 25 листопада зріс на 5 копійок і становить 41,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 35 копійок і складає 43,85 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 42,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що в грудні ситуація на валютному ринку докорінно не відрізнятиметься від осінньої: вплив інфляції буде "згладженим", а можливий збільшений попит на валюту долатиметься активними інтервенціями Нацбанку.

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