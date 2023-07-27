Закон, зокрема, відновлює з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування.

Верховна Рада під час засідання ухвалила в цілому закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, цим самим парламент виконав одразу два "структурних маяки" в рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Прийнятий в цілому законопроект № 9346-1д про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. За - 249", - написав Железняк.

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За його словами, закон передбачає, що внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів.

Також серед новацій законопроекту - відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації) та відновлення у 2023 році розробки Стратегії управління державним боргом.

Зміни до Бюджетного кодексу

31 травня Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Тоді Україна зобов’язалася зареєструвати проект змін до кінця травня в рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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