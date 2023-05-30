Фонд також покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 1% до 3%.

МВФ та влада України досягли Угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Про це йдеться у заяві голови місії Міжнародного Валютного Фонду до України Гевіна Грея з нагоди завершення першого перегляду Програми розширеного фінансування.

"Я радий повідомити, що співробітники МВФ та уряд України досягли Угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду має схвалити Рада виконавчих директорів МВФ, що, як очікується, розгляне це питання найближчими тижнями", - сказав Грей.

У заяві сказано, що усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня були досягнуті, що відкрило шлях до розгляду Радою виконавчих директорів питання про виділення близько 900 млн доларів (663,9 млн СПЗ).

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У фонді також зазначили, що, попри руйнівний вплив війни, українська економіка працює, демонструючи надзвичайну стійкість: економічна активність у першому кварталі суттєво зросла, оскільки енергетична система швидко відновилася після атак на критично важливу інфраструктуру, валютні ринки стабілізувалися, а рівень інфляції почав відчутно знижуватися.

"Мірою того, як економіка поступово адаптується до умов війни, очікується більш потужне відновлення. Відповідно, експерти МВФ підвищили прогноз зростання реального ВВП на 2023 рік від 1% до 3% (з попереднього діапазону від -3 до +1% на момент затвердження Програми EFF), втім з огляду на те, що війна триває, перспективи залишаються вкрай невизначеними", - сказано в заяві.

Программа МВФ з розширеного фінасування України

Як повідомляв УНІАН, 23 травня місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу в рамках першого перегляду програми розширеного фінансування.

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни, а 3 квітня фонд вже перерахував Україні перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів.

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