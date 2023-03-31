Сьогодні Рада директорів МВФ затвердила нову програму фінансування для України у розмірі 15,6 млрд американських доларів.

У Міністерстві фінансів підтвердили інформацію про схвалення виконавчою радою Міжнародного валютного фонду чотирирічного пакета фінансування для України на суму 15,6 мільярда доларів.

"Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України з фінансуванням в розмірі 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СПЗ)", - йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну.

Там очікують, що перший транш від Фонду обсягом близько 2,7 млрд дол. Україна може отримати вже найближчим часом.

Відео дня

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, програма EFF значно посилить економіку та фінансову систему нашої країни, водночас сприятиме мобілізації додаткових фінансових ресурсів від донорів.

Раніше про погодження МВФ 15,6 млрд доларів фінансування для України повідомляло агентство Reuters із посиланням власні джерела.

Тоді видання зазначало, що цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті.

Співпраця України та МВФ після повномасштабного вторгнення

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року МВФ розпочав роботу над новою програмою для України.

У грудні 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

13 лютого 2023 року місія МВФ розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні, а 8 березня – дискусії з представниками влади України щодо потенційної програми.

21 березня Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму. Тоді стало відомом, що Україна може отримати від МВФ не лише моніторингову програму з переліком дій, але і солідну фінансову допомогу - приблизно 4,5 млрд доларів у 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини: