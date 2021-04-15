НБУ очікує повернення інфляції до мети 5% в першому півріччі 2022 року.

Національний банк України переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році з урахуванням стрімкого відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

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Відзначається, що НБУ очікує повернення інфляції до мети 5% в першому півріччі 2022 року і подальшу стабілізацію на цьому рівні.

Регулятор також прогнозує, що пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 року. Втім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Нацбанком поступово розгорнуть інфляційну динаміку. Восени інфляція почне знижуватися і повернеться в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. в першому півріччі 2022 року, де і буде залишатися надалі.

У Нацбанку відзначають, що в I кварталі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 п.п., але відхилилася від нього істотніше, ніж передбачалося прогнозом, під дією переважно тимчасових факторів.

«За підсумками березня зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція - до 5,9%. Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку України, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2021 року», - сказано в документі.

Відзначається, що, з одного боку, стрімке прискорення інфляції обумовлено тимчасовими факторами - зростанням світових цін на продовольство і енергоносії. Пожвавлення глобальної економіки і ефекти від гірших врожаїв і далі підштовхували ціни вгору, значний вплив також мала низька база порівняння.

«З іншого боку-фундаментальний інфляційний тиск посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема, за рахунок підвищення зарплат. Роздрібний товарообіг стабільно перевищував докризові рівні. У лютому він був на 5,6% більше, ніж в аналогічному місяці минулого року. Внаслідок подорожчання товарів щоденного споживання інфляційні очікування залишаються підвищеними", - сказано в матеріалах НБУ.

Що цьому передувало

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в березні в річному вираженні-порівняно з березнем 2020 року - склала 8,5%, прискорившись з 7,5% в лютому.

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Автор: Катерина Жирій