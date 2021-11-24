Збільшення надходжень до держбюджету дозволило виділити більше коштів на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки та громадян.

Надходження в державний бюджет України у січні-жовтні 2021 року перевищили заплановані показники на 44 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Ще одним фактором макроекономічної стабільності залишаються більші, ніж очікувалося, надходження до держбюджету - за січень-жовтень цього року до бюджету надійшло на 44 млрд грн більше, ніж очікувалося. Місцеві бюджети отримали на 13,5 млрд грн більше, ніж очікувалося, і на 47 млрд грн більше в порівнянні з минулим роком. Збільшення надходжень до держбюджету дозволило нам виділити великі кошти на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки і громадян", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також розповів, що кошти другого траншу МВФ у розмірі майже 700 млн дол. сьогодні повинні надійти в Україну.

"Для дуже багатьох іноземних інвесторів наша ефективна співпраця з МВФ-це індикатор того, що Україна рухається в правильному напрямку реформ. Тому така співпраця триватиме і, я впевнений, що вона так само залишатиметься ефективною", - підкреслив Шмигаль.

Транш МВФ:

22 листопада Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні траншу в 700 млн доларів.

Автор: Катерина Жирій