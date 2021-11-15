У порівнянні з другим кварталом 2021 року ВВП збільшився на 1,4%.

Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року збільшився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це йдеться в оперативній оцінці ВВП, яку дала Державна служба статистики.

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"Реальний ВВП в III кварталі 2021 року збільшився в порівнянні з попереднім кварталом на 1,4% (з урахуванням сезонного фактора), а в порівнянні з III кварталом 2020 року – на 2,4%", - йдеться в повідомленні.

Прогноз:

21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП в 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії і наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, в 2022 році - з 4% до 3,8%.

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.

Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.

У держбюджеті на 2021 рік закладено зростання ВВП України на рівні 4,6%.

Автор: Катерина Жирій