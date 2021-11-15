За словами експерта, ринок налаштований на розворот курсу і зміну тенденції.

На поточному тижні курс гривні може коливатися в межах 26,25-26,35 грн/дол. і ослабнути до кінця тижня до позначки 26,5 грн/дол.

Таку думку висловив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

Читайте такожСьогодні в обмінниках новий курс долара

"Найближчим часом учасники ринку спробують послабити гривню, в результаті чого на ринку підвищиться волатильність. Очікуємо коливання курсу на поточному тижні в межах 26,25 – 26,35 гривень за долар, до кінця тижня - 26,5 гривень за долар", - сказав експерт.

За його словами, зараз ринок налаштований на розворот курсу і зміну тенденції, але наближення періоду податкових виплат стримує оптимізм. Так, 19 листопада завершується період квартальних податкових платежів, в результаті яких експортери можуть викинути на ринок валюту.

Шевчишин зазначив, що ключовими негативними факторами для гривні виступає зростаюча напруженість на Донбасі та зосередження російських військ поблизу українських кордонів. Західні партнери висловлюють побоювання військового вторгнення, що не може не турбувати іноземних інвесторів, які поглядають на вихід з країни, або ставлять на паузу планові інвестиції.

"Так, попри те, що до середини минулого тижня нерезиденти наростили портфель гривневих ОВДП на 2 млрд грн, вже в п'ятницю продали на 540 млн грн", - сказав експерт.

Він додав, що негативним фактором також залишається кризова ситуація в енергетичній галузі, оскільки можливі віялові відключення, від чого постраждає економіка і ділова активність в країні.

Курс на 15 листопада:

Національний банк України на понеділок, 15 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,11 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

У столичних обмінниках курс гривні до долара на ранок понеділка, 15 листопада, ослаб на 10 копійок – до 26,35 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій