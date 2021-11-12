Курс гривні до євро встановлено на рівні 29,90 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 15 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,11 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 29,90 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,19/26,21 грн/дол., до євро - на рівні 29,97/29,99 грн/євро.

Курс на 12 листопада:

Національний банк України на п'ятницю, 12 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,10 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на листопад:

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський переконаний, що протягом листопада долар триматиметься високих позицій в обмінниках країни та коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій