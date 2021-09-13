Монета номіналом 5 гривень буде випущена тиражем лише 40 тисяч штук.

Національний банк України з 15 вересня вводить в обіг нову пам’ятну монету "Українські рятівники".

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Присвячена представникам героїчної професії рятувальника – однієї з найнебезпечніших і найскладніших, покликаної захищати населення і територію держави від проявів природних лих і техногенних катастроф", - йдеться у повідомленні.

Монета номіналом 5 гривень з нейзильберу буде випущена тиражем 40 тисяч штук.

Читайте такожЧи замінить гривню біткоїн: Нацбанк дав відповідьЗазначається, що на аверсі монети на дзеркальному тлі, в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту розміщено: напис УКРАЇНА (угорі); у центрі – логотип Державної служби з надзвичайних ситуацій; малий Державний Герб України (ліворуч від логотипа); рік карбування монети – 2021 (праворуч від логотипа); номінал – 5 ГРИВЕНЬ (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч, під роком карбування).

На реверсі монети на матовому тлі зображено рятувальника з дитиною на руках; дзеркальний абрис рятувального гелікоптера (угорі); написи: ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ! (ліворуч).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк до 30-річчя Незалежності України ввів у обіг чотири пам'ятні монети серії "Відродження української державності" та нову інвестиційну монету "30 років Незалежності України".

Крім того, в обіг було введено дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Автор: Катерина Жирій