Кошти підуть на гуманітарну допомогу, відбудову і підтримку права України на самозахист.

Норвегія виділяє 1 млрд євро на допомогу Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції у Києві.

"Вдячні за новий пакет підтримки, який Норвегія вирішила надати Україні і українцям загальним обсягом 1 мільярд євро. Ми це дуже високо цінуємо у такий складний час. Поруч з нами реальні друзі", - сказав Зеленський.

Також президент України зауважив, що Норвегія не є членом Європейського Союзу, але підтримала санкційний режим проти Росії, запроваджений за її агресію.

"Санкції - це ціна за цю трагічну криваву війну. І сьогодні ми обговорили з паном прем'єр-міністром, як можемо ще посилити цей процес", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні ще продовжиться обговорення з Норвегією питань щодо гарантій безпеки і санкційної політики.

"Тиск потрібен на Російську Федерацію заради миру і заради головної цілі - закінчення цієї війни", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою Стьоре додав, що Норвегія зобов'язалася виділити 1 млрд євро на підтримку України та її народу на період до кінця 2022 року й у 2023 році. За його словами, зокрема, за ці кошти Норвегія підтримає зусилля України у наданні гуманітарної допомоги людям, які її потребують, підтримає відбудову і право України на самозахист.

Як повідомляв УНІАН, Норвегія надала Україні самохідні гаубиці М109А3. Дальність стрільби цих гаубиць - до 22 км.

29 червня Німеччина, Норвегія, Нідерланди та інші країни на саміті НАТО оголосили про надання Україні додаткової військової підтримки. Зокрема, йдеться про додаткові системи, озброєння і обладнання.

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