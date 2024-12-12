Попри зростання інфляції, депозити населення і вклади в ОВДП продовжують зростати.

Підвищення облікової ставки Національним банком спрямоване на зниження інфляції, яка значно прискорилася останніми місяцями, проте в нинішніх умовах в Україні це навряд чи вплине на ситуацію. Таку думку у коментарі УНІАН висловив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Причина підвищення ставки - безумовно, це інфляція, яка значно прискорилася, значніше, ніж прогнозував НБУ. В результаті для того, аби трохи стримувати ціни, Нацбанк іде на випередження і намагається стабілізувати ситуацію і незначно підвищив облікову ставку з 13% до 13,5%", - сказав експерт.

На думку Шевчишина, підвищення ставки до 13,5% не зможе суттєво приборкати інфляцію, тому що зараз в Україні не працює монетарна трансмісія (ланцюжок економічних процесів, які запускаються через зміну ставки і впливають на економіку - УНІАН).

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"У нас відсутній активний ринок акцій, корпоративних облігацій, де дійсно ця ставка могла би вплинути. І в результаті таке незначне підвищення на 0,5% - для нас незначне, для світового ринку 0,25% вже значне - навряд чи дійсно має вплив на ситуацію. Тим паче, що вплив зміни ставки йде з якимось лагом, від 3 до 6 місяців. Але ж в Україні трансмісія не працює", - зауважив аналітик.

Щодо впливу зміни облікової ставки безпосередньо на українців Шевчишин зазначив, що необхідно дочекатися розміщення облігацій Мінфіном і подивитися, як зміняться ставки при розміщенні державних облігацій.

"Якщо Мінфін піде на підвищення ставки за облігаціями - тобто тут буде прямий вплив, то це дасть змогу підвищити трохи ставки по депозитах, дохідності ОВДП, які купує населення. Але це лише у випадку, якщо на це піде Мінфін, а це не дуже зрозуміло, бо Мінфіну потрібно витримувати боргові зобов'язання і регулювати боргове навантаження", - сказав експерт.

Шевчишин додав, що, попри зростання інфляції, депозити населення продовжують зростати, як і вкладення в ОВДП:

"Бо насправді інструментів збереження не так й багато. Тож навіть без підвищення ставки, але при контролі курсу цей приплив можна підтримувати".

Облікова ставка в Україні

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Підвищення облікової ставки відбулося вперше за багато місяців: з червня 2022 протягом року ставка трималася на рівні 25%, а у липні 2023 року почалося її поступове зниження. На рівні 13% облікова ставка перебувала з червня поточного року.

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