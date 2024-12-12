Очікується, що це рішення сприятиме зниженню тиску на курс та ціни.

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, регулятор бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до 5% цілі на горизонті політики:

"Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції".

Він зазначив, що впродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Так, у листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі.

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За словами Пишного, з одного боку, вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв. Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю.

Голова НБУ зазначив, що у наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв.

Пишний також повідомив, що впродовж останніх місяців ризики недостатності міжнародного фінансування у 2025 році суттєво знизилися завдяки прогресу в реалізації механізму кредитної співпраці з Україною ULCM, що забезпечує безповоротну форму макрофінансової допомоги, а також у виділенні коштів за програмою ERA Loans for Ukraine:

"Відповідно прогноз НБУ щодо надходження наступного року міжнародної допомоги на суму понад 38 млрд дол. залишається актуальним. Це фінансування, зокрема, дасть змогу НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку".

Підвищення облікової ставки відбулося вперше за багато місяців: з червня 2022 протягом року ставка трималася на рівні 25%, а у липні 2023 року почалося її поступове зниження. На рівні 13% облікова ставка перебувала з червня поточного року.

Облікова ставка в Україні

Нагадаємо, у червні правління НБУ знизило облікову ставку з 13,5% до 13%. Таке рішення тоді було ухвалене з урахуванням стриманих показників інфляції, триваючого поліпшення інфляційних очікувань та балансу ризиків для подальшої інфляційної динаміки.

31 жовтня правління Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Очікувалося, що це дозволить зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

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