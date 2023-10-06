Виплати внутрішньо переміщеним особам встановлені на рівні 2500 гривень.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Як зазначається у відповідній постанові Фонду, зареєстрованій у Міністерстві юстиції, безробітні в Україні отримуватимуть щонайменше 1500 грн, замість 1000 грн, як раніше.

Зазначається, що 1500 гривень мінімальної допомоги отримуватимуть люди без страхового стажу та ті, хто працював протягом останнього року менше семи місяців.

Водночас максимальна сума виплат по безробіттю лишається без змін - вона встановлена на рівні мінімальної заробітної плати в Україна, яка у 2023 році становить 6700 гривень.

Відео дня

Крім того, згідно з постановою Фонду, внутрішньо переміщені особи в Україні можуть претендувати на виплати у розмірі 2500 грн. Таку суму отримуватимуть ВПО, які були взяті на облік за відсутності документів, необхідних для надання статусу безробітного, а також внутрішньо переміщені особи, що перебувають на тимчасово окупованій території або в місцях ведення бойових дій, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.

Постанова набирає чинності з наступного дня після оприлюднення, втім станом на сьогодні документ опубліковано ще не було. Зазначається, що оновлені суми виплат застосовуватимуться у період з 31 липня.

Безробіття в Україні

За даними Національного банку, у серпні 2023 року в Україні було зареєстровано рекордно мало безробітних - 108,7 тисяч. Для порівняння, ще у серпні 2022 року ця цифра становила 278,6 тисяч осіб, а до початку повномасштабної війни, у січні 2022 року, - 315,4 тис.

При цьому, попри позитивну динаміку, за словами першого віце-прем'єр - міністра-міністра економіки Юлії Свириденко, рівень безробіття в Україні лишається "на досить високому рівні".

До того ж, на думку експертів, реальний рівень безробіття в Україні значно перевищує офіційні показники.

У щоквартальному інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року зазначалося, що рівень безробіття в Україні поступово скорочуватиметься: до 19% в поточному році і до 16,9% і 14,4% в наступні роки відповідно.

На час дії воєнного стану в Україні скоротили тривалість отримання виплат по безробіттю - зараз вона становить 90 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: