Курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,73 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 6 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,17 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім офіційним курсом.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,73 грн/євро, тобто гривня ослабла на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,17/36,19 грн/дол., євро - 38,54/38,56 грн/євро.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк на 3 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/дол., тобто він не змінився порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю був встановлений на рівні 38,67 грн/євро, тобто гривня ослабла на 44 копійки порівняно з попереднім показником.

Кабінет міністрів у поданому до другого читання проекті державного бюджету на 2024 рік оновив прогноз курсу валюти – в наступному році долар коштуватиме в середньому 40,7 гривень. Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі.

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