У наступному році долар коштуватиме в середньому 40,7 гривень

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради до другого читання проект державного бюджету на 2024 рік. Згідно з оновленим прогнозом уряду, в наступному році долар коштуватиме в середньому 40,7 гривень.

Як повідомляється у пояснювальній записці, у прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня минулого року).

"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в документі.

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Згідно з ним, на кінець наступного року очікуваний курс складає 42,1 грн за долар, до того він був на рівні 44,2.

Також уряд очікує, що на кінець цього року курс складе 38,6 грн за долар, замість 40,2, який прогнозувався у першому читанні.

Очікування від курсу долара в Україні

Як зазначають експерти, курс долара в Україні у листопаді 2023 року коливатиметься в межах 37,6-38,2 гривні за долар.

Водночас наступного тижня (6-12 листопада), вважають експерти, навряд чи можлива різка зміна курсів як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Зазначається, що коридор очікуваних (можливих) коливань на безготівковому ринку залишиться подібним до минулого тижня: 36,4-36,7 грн/$ та 38,5-38,8 грн/€. Готівковий ринок збережеться на вже усталених позиціях: курс буде в коридорі 37,5-38,5 грн/$ та 39-42 грн/€.

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