У жовтні на міжбанківському валютному ринку Нацбанк продав 3,337 мільярди доларів.

Національний банк України у жовтні на міжбанківському валютному ринку продав 3,337 мільярди доларів, що є найбільшим обсягом з червня 2022 року, коли цей показник склав 3,956 мільярди доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацбанку.

Якщо брати щотижневі показники продажів валюти, то пік прийшовся на перший тиждень другого місяця осені, 2-6 жовтня, коли Національний банк продав на міжбанку 1,163 мільярди доларів.

У вересні НБУ продав на міжбанку 2,692 мільярди доларів, тобто, обсяг продажу валюти зріс одразу на 24%. Всього з початку року НБУ продав валюти на 22,613 мільярди доларів.

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Керована гнучкість курсу

До повномасштабного російського вторгнення в Україні був режим плаваючого курсоутворення. 24 лютого 2022 року Національний банк зафіксував обмінний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/дол., а у липні 2022 року, послабив курс до 36,57 грн/дол.

3 жовтня 2023 року Національний банк скасував в Україні фіксований курс гривні до долара та запровадив гнучкий курс.

Відтепер запроваджено режим "керованої гнучкості", за якого курс встановлюватиметься відповідно до ситуації на міжбанківському валютному ринку, проте Національний банк буде контролювати, аби не відбувалося значного знецінення чи зростання курсу.

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