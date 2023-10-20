Наразі у восьми регіонах пересічна пенсія вища за середню по країні.

Середня пенсія в Україні у третьому кварталі 2023 року зросла на 39 гривень і склала 5350,33 гривень. Цю або вищу суму отримують 3,57 мільйони осіб, тобто, трохи більше третини всіх пенсіонерів.

Як повідомляє Опендатабот, при цьому 29% пенсіонерів або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тисяч гривень, а виплати менші за 2 тисячі отримують менше 1% пенсіонерів в країні — 63 862 людини.

Ще 1,13 мільйони осіб отримують пенсії більше 10 тисяч гривень – на них припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

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Наразі у восьми регіонах (Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню по країні, а у ще одному регіоні — Харківській області — виплати тримаються на рівні середніх по країні.

"Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині — 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні. За 3 квартал поточного року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області — до 6674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні", - додає Опендатабот.

Також зазначається, що кількість пенсіонерів в Україні продовжує зменшуватись.

"Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб", - йдеться у повідомленні.

Пенсії в Україні

У вересні Міністерство соціальної політики пояснило, що в майбутньому в Україні будуть нараховувати пенсії за бальною системою. У 2024 році індексація пенсій буде проводитися по-новому, що дозволить підвищити виплати майже всім пенсіонерам. Для цього у 2024 році планується збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 млрд гривень.

Особливістю нової індексації стане запровадження бальної системи, яка має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Як зазначив прем’єр Денис Шмигаль, нова система передбачає вирахування щомісячних внесків працевлаштованих громадян до Пенсійного фонду з огляду на співвідношення їхньої зарплати до середньої зарплати по країні.

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