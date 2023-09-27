Нова система не дозволить занижувати індексацію чи урівнювати всі пенсії.

У 2024 році індексація пенсій в Україні буде проводитися по-новому, що дозволить підвищити виплати майже всім пенсіонерам.

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, для цього наступного року планується збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 млрд гривень.

Міністр пояснила - сьогодні чинне законодавство передбачає, що, якщо людина вийшла на пенсію умовно у 2000 році, то їй вираховували пенсію, виходячи із середнього заробітку в грошовому еквіваленті 2000 року.

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"Наприклад, в середньому було 300-400 грн, і від цієї суми вираховували, яка в людини буде пенсія. Але через те, що індексацію не проводили щороку, або навіть якщо її проводили, то вираховували коефіцієнт за 3 минулі роки, що занижує цю індексацію, і ця сума постійно не була проіндексована на реальну вартість", - розповіла міністр.

За її словами, через це суми пенсії, нараховані в 2000 році, вже в 2014 суттєво по розміру відставали від сучасних і точно відрізнялися від суми, що отримувала людина, яка мала таку ж зарплату і таку ж кількість років напрацьованого страхового стажу, виходячи на пенсію у 2014 році.

"І ця несправедливість, коли люди розуміють, що працювали однакову кількість років, в них була однакова по купівельній спроможності заробітна плата, а пенсія в одного 2 тисячі, а в іншого – 5 тисяч", - сказала Жолнович.

Вона зазначила, що з новою системою індексації пенсії будуть підвищені практично всім пенсіонерам, які вийшли на пенсію раніше, ніж три роки тому.

"Тому що за останні три роки пенсії, які нараховувалися, вони ще відповідають ринковій вартості більш-менш, а все, що раніше, то це вже були занижені коефіцієнти, тому для кожного з них буде зроблено перерахунок", - підкреслила міністр.

Жолнович також звернула увагу, що якщо розрахувати сьогоднішні пенсії за формулою, то близько у 50% пенсіонерів тіло пенсії складає 1800-2000 грн, тому що саме ці суми неправильно індексувалися.

"І що зазвичай робила влада – просто дотягувала до мінімального розміру пенсії і таким чином всім зрівнювалося. У молодого покоління не було відчуття справедливості, бо незалежно від того, скільки працюють люди – чи 30 років, чи 5 років – у всіх однакова приблизно пенсія, і це не мотивувало сплачувати страхові внески. Ми це теж вирівняємо", - зазначила вона.

Як пояснила Жолнович, бальний обрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде порахована заробітна плата по відношенню до середньої зарплати того місяця в той час, аби вирахувати реальну купівельну спроможність.

"Якщо це було на рівні середньої зарплати, це буде 10 балів, якщо більше – 11, 12 балів пропорційно, або, наприклад, менше. І тому кожна людина отримає свою унікальну незмінну кількість балів. І ми щороку будемо цю кількість балів оцінювати відповідно до середньої зарплати в конкретному році. Це просто не дозволить занижувати індексацію і урівнювати всі пенсії підряд", - зазначила міністр.

Пенсійна реформа в Україні

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2025 року.

Основна мета уряду - щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% від його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку планують запустити у 2025 році, це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

З 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій, особливістю якої стане запровадження бальної системи. Вона має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно.

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