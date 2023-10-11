Майже третина пенсіонерів отримують пенсії від 2 до 3 тисяч гривень.

Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 15,7% - з 4 622 грн до 5 350 грн, або на 728 гривень.

Згідно з даними Пенсійного фонду, за 9 місяців цього року скоротилася кількість пенсіонерів. Так, станом на 1 жовтня загальна чисельність пенсіонерів в Україні складає 10,539 млн осіб, тоді як на початок 2023 року ця цифра була більшою – 10,687 млн осіб.

Найвищий середній розмір пенсії у Києві – 7 219 грн, тоді як найнижчий - у Тернопільській області (4 041 грн).

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У Пенсійному фонді також наводять дані щодо кількості пенсіонерів, які отримують пенсію того чи іншого розміру. Зокрема, понад 10 тисяч гривень отримує 10,7% пенсіонерів, або ж 1,128 млн осіб (в середньому 14 27 гривень).

Найбільша кількість пенсіонерів – 29,2% або 3,084 млн осіб – отримують виплати від 2 до 3 тисяч гривень (середній розмір – 2 619 грн).

Найнижчі пенсії – до 2 тисяч гривень – отримують 63,862 тис. осіб або 0,6% від загальної кількості пенсіонерів.

Пенсії в Україні

У вересні 2023 року У Мінсоцполітики пояснили, як будуть нараховувати пенсії за бальною системою. У 2024 році індексація пенсій в Україні буде проводитися по-новому, що дозволить підвищити виплати майже всім пенсіонерам. Для цього наступного року планується збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 млрд гривень.

Особливістю нової індексації стане запровадження бальної системи. Вона має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, нова система передбачає вирахування щомісячних внесків працевлаштованих громадян до Пенсійного фонду з огляду на співвідношення їхньої зарплати до середньої зарплати по країні.

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