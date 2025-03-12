Загалом на житлові сертифікати "єВідновлення" для переселенців було виділено урядом 15 млрд грн.

Міністерство розвитку громад та територій отримало нові 2 мільярди гривень у рамках програми компенсацій за втрачене житло для ВПО за програмою "єВідновлення".

Як повідомляє пресслужба міністерства, фінансування пішло на виплати за житловими сертифікатами для понад 1300 родин ВПО.

Зазначається, що це додаткові кошти, виділені з 15 мільярдів гривень, які уряд перерозподілив на підтримку компенсацій для ВПО у рамках "єВідновлення" наприкінці минулого року. Загалом, за трохи більш ніж місяць роботи програми, родинами ВПО вже було придбано понад 1700 нових домівок.

Відео дня

У відомстві нагадали, що для участі в програмі необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал "Дія", виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Статус ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.

При цьому знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. Також знищене житло мало бути єдиним житлом у власності громадянина.

Компенсації за пошкоджене або знищене житло в Україні

У лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки. За його словами, завдяки зазначеному рішенню понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім.

Вас також можуть зацікавити новини: