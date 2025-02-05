Це дозволить понад 10 тисяч родин отримати новий дім.

Уряд спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки зазначеному рішенню понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім. Кошти надаватимуть за програмою "єВідновлення", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надійшли на рахунок Мінрозвитку, яким спільно з Мінсоцполітики створено окрему програму фінансування, спрямовану виключно для допомоги ВПО.

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Компенсації за пошкоджене або знищене житло в Україні

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через "Дію". За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, дані з цього реєстру стануть основою для репарацій, які Росія має заплатити.

Раніше голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила, що при нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. За її словами, за даними Світового банку, прямі збитки, завдані Україні лише з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали 152 млрд доларів.

Також вона заявила, що держава не може дозволити собі виплачувати більші суми за житло, яке було пошкоджено внаслідок агресії РФ. Нині максимальна сума виплат за програмою "єВідновлення" становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок та 350 тисяч гривень - за квартиру.

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