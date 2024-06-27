Тепер усі власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".

"Дані з цього Реєстру стануть основою для репарацій, які Росія має заплатити. Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", – повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Міністр закликав долучатися до бета-тестування і подавати заяви до Реєстру через "Дію", навіть якщо:

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житло на окупованих територіях або в зонах бойових дій;

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно;

немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла і ви не подавались на "єВідновлення".

Зазначається, що для участі в тестуванні потрібно бути повнолітнім громадянином України та мати картку платника податків. Записатися на бета-тест послуги можна за посиланням.

"Станьте першими, хто протестує оновлений сервіс. Після бети він буде доступний для всіх", – додав Федоров.

Заява про збитки через "Дію"

"Дія" стала важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії. З квітня 2024 року українці мають можливість через "Дію" подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади.

21 травня українці отримали можливість повідомити на порталі "Дія" в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно. До цього послуга була доступна тільки в державному застосунку "Дія".

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