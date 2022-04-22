Країни цивілізованого світу продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресорки.

Платформа для дорослих OnlyFans остаточно позбавляється російських користувачів. Їх рахунки відключені, виплат немає, не за горами повне блокування.

Про це, посилаючись на заяву компанії, повідомляє Vice.

Популяризована секс-працівниками платформа з Великобританії, яка переважно використовується творцями контенту для дорослих, донедавна залишалася однією з небагатьох західних техкомпаній, які не закрилися для авторів контенту з Росії.

Хоча OnlyFans ненадовго заблокував доступ для росіян у лютому, незабаром сервіс відновив акаунти, заявивши, що повна функціональність буде доступна, "поки у нас є способи оплати для їх підтримки". Але тепер ще більш жорсткі обмеження на платежі, схоже, змусили творців опустити руки.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели і досі вводять потужні економічні санкції проти країни-агресора. Крім іншого, обмеження стосуються обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Зокрема курс рубля на цьому фоні впав до історичного мінімуму.

Ба більше, світові виробники і бренди почали масово йти з ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують заробляти "Криваві гроші". Серед таких – Adidas, Leroy Merlin і Danone.

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