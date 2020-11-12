Об'єкт продали за 120 мільйонів гривень при стартовій ціні в 54,7 мільйона гривень.

Фонд державного майна приватизував на аукціоні Марилівське місце здійснення діяльності (МЗД) та зберігання спирту в Тернопільській області за 120 мільйонів гривень, тоді як стартова ціна об'єкта становила 54,7 мільйона гривень.

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Про це повідомляє на сторінці ФДМУ в соціальній мережі Facebook.

"Кілька хвилин тому завершився аукціон з продажу майна Марилівського МОД і зберігання спирту (Тернопільська область). Це вже сьомий об'єкт спиртової галузі, для якого ми залучили приватного інвестора. За об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, а стартова ціна зросла у 2,2 раза - з 54,7 мільйона гривень до 120 мільйонів гривень. Після підписання Протоколу про результати аукціону, укладення договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Марилівского МЗД буде вважатися офіційно завершеним", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.

Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.

Уряд почав приватизацію "Укрспирту", яку планує завершити до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

На сьогодні продано вже шість заводів "Укрспирту". Так, у жовтні поточного року Фонд держмайна продав Немирівське місце здійснення діяльності (МЗД) за 55 мільйонів гривень, Артемівське МЗД за 50 мільйонів гривень, Овечацьке МЗД за 53 мільйони гривень, Лопатинське МЗД за 50 мільйонів гривень, а також Бершадське МЗД за 19,8 мільйона гривень, а Суходільське МЗД у Львівській області - за рекордні 60,3 мільйона гривень.

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Автор: Дмитро Шварц