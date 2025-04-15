Передбачається, що пенсія за вислугу років призначатиметься прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури.

Верховна Рада з другої спроби підтримала законопроєкт про пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Раніше в березні народним обранцям забракло голосів для ухвалення проєкту у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада тільки що з другої спроби прийняла №12278 про пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Зменшили пенсії їм", - написав він.

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За словами Железняка, за прийняття законопроєкту за основу проголосували 239 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що, попри війну, в Україні склалася ситуація, за якої через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсій насамперед прокурорами.

"Крім того працівники органів прокуратури поряд із привілейованими умовами обчислення пенсій мають виключне / унікальне право призначати пенсію за вислугу років не залишаючи свою роботу та отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі. Ця ситуація потребує змін", - йдеться в документі.

Законопроєктом пропонується:

призначати прокурорам пенсію за вислугу років після їх звільнення з органів прокуратури;

передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Обмеження найбільших пенсій - останні новини

У січні Міністерство соціальної політики повідомило про обмеження найбільших спеціальних пенсій у 2025 році. Загалом під обмеження потраплять понад 17 тисяч пенсіонерів.

Зокрема, мова йшла про обмеження пенсій, які могли становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище. При цьому обмеження не будуть застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ, починаючи з 2014 року.

Минулого року в Україні розгорівся скандал щодо масового оформлення фейкових інвалідностей прокурорам. Тоді президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) через системні зловживання при оформленні інвалідностей.

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