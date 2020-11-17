Проти законопроекту проголосували 228 депутатів.

Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм з детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг та лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-платниками єдиного податку" (№4313-д) проголосували 17 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Читайте такожРада ще раз розгляне законопроект про касові апарати для "спрощенців"

Проти законопроекту проголосували 228 депутатів.

Перед розглядом законопроекту виступив голова профільного Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев. Він запропонував зняти законопроект, після чого створити робочу групу, щоб розробити компромісний документ.

"Питання неоднозначне, питання супречливе. Питання, яке, з одного боку, викликає біль та страхи у підприємців, а з іншого боку – прийняття незваженого рішення призведе до порушення прав 40 мільйонів наших громадян, які також вимагають введення чека", - сказав він.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також запропонував створити робочу групу для вироблення компромісного законопроекту.

Представники інших політичних сил виступили категорично проти законопроекту, який підготував профільний комітет на повторне перше читання.

Арахамія запропонував не підтримувати документ, підготовлений профільним комітетом, а внести на розгляд Ради новий законопроект, "щоб з нового року запрацювала нова система".

Три етапи

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися у три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільну установку додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап має розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, вживаних товарів, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через Інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачає впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої та третьої групи.

Обіцяний законопроект

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відстрочку касових апаратів зареєстрований у парламенті.

Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за закон про відстрочку касових апаратів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц