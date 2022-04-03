Дмитро Пєсков не назвав терміни впровадження рублевої системи розрахунків.

Влада Російської Федерації заявила, що має намір експортувати товари за рублі. Поки що Москва вимагає розрахунків у рублях за газ.

Про це пише Reuters.

"Це прототип системи (розрахунки в рублях за газ, - ред.). Не сумніваюся, що він буде поширений на нові групи товарів", – заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

При цьому він не назвав терміни введення розрахунків в рублях з іноземними партнерами.

Пєсков назвав рішення заходу заморозити резерви Центробанку РФ "грабунком", який прискорив відмову від долара та євро як світових резервних валют. У Кремлі хочуть, щоб нова система замінила Бреттон-Вудську фінансову архітектуру.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим Євросоюз і США ввели санкції щодо російських олігархів і компаній, пов'язаних з оборонною сферою РФ.

21 березня вперше з 28 Лютого відкрилися торги на російському фондовому ринку. Індекс цін облігацій федеральної позики оновив мінімум з грудня 2014 року, впавши до 98,21 пункту (9,4%). При цьому рубль впав до 105,78 – за долар і 115,8 – за євро.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ Про оплату Росії за газ рублем.

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