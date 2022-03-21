Торги на "Московській біржі" призупинили з 28 лютого – початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Уперше з 28 лютого відкрилися торги на російському фондовому ринку. Індекс ціни облігацій федерального займу (ОФЗ) оновив мінімум з грудня 2014 року, впавши до 98,21 пунктів (9,4%).

Рубль впав до 105,78 – за долар і 115,8 – за євро.

Відкриття торгів на російському фондовому ринку відбувається поетапно –з продажу ОФЗ.

Торги на "Московській біржі" призупинили з 28 лютого – початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і хвилею нових економічних санкцій від Заходу, що відбилося на курсі національної валюти.

Через заборону США щодо обігу долара у Росії керівництво країни-агресорки ввели обмеження на продаж готівкової валюти й зняття валюти з вкладів до 10 тисяч доларів. Решту суми можна отримати тільки в рублях.

17 березня курс долара у Росії злетів до 300 рублів.

Експерти прогнозують, що слабшати рубль буде і тому, що російські енергоносії поступово будуть відтісняти з ринку провідних країн, у тому числі з європейського.

У МВФ більше не вважають дефолт у Росії "чимось неймовірним".

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