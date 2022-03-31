Глава Мінфіну Франції вже заявив, що Париж і Берлін не приймуть нових умов з оплати газу.

Попри відмову країн Євросоюзу платити Росії за газ рублями, Путін все одно підписав відповідний указ. У Франції та Німеччині відреагували - європейці нові умови країни-агресора не прийняли.

Про відмову платити РФ рублями заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Bloomberg.

Він знову сказав, що ФРН не стане розплачуватися російською валютою. Крім цього, з подібною заявою виступив також і глава Мінфіну Франції Брюно Ле Мер.

Попри заяви країн ЄС, Путін все ж підписав указ про правила торгівлі газом з "недружніми країнами". Такі країни, як вважає глава країни-агерессора повинні будуть відкрити рахунки в рублях в російських банках.

За словами Путіна, всі діючі контракти на поставку російського газу будуть зупинені, якщо покупці з "недружніх країн" відмовляться виконувати нові умови оплати. Указ про оплату виключно рублями, який він підписав 31 березня, набуде чинності вже завтра, 1 квітня 2022 року.

"Якщо ж такі платежі не будуть проводитися - будемо вважати це невиконанням зобов'язань з боку покупця, з усіма витікаючими наслідками. Нам ніхто нічого безкоштовно не продає, і ми не збираємося займатися благодійністю", - заявив Путін у новому зверненні.

Росія вимагає оплату в рублях: що відомо

23 березня президент країни-агресора Путін заявив, що РФ вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ у російських рублях. Після цієї заяви спотові ціни на газ в Європі зросли на 17% - до 1340 доларів за тисячу кубометрів.

Ряд країн відмовилися виконувати цю вимогу. Так, австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями.

Латвія заявила, що не купуватиме газ з Росії за рублі, оскільки можливість платити в іншій валюті, крім євро, контрактом не передбачена. Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша також заявив, що в Європі ніхто не стане платити за газ рублями.

Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами. Країни Європейського Союзу також не будуть платити за російський газ в рублях. Нещодавно також стало відомо, що платити рублями відмовилася і Болгарія.

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