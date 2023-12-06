Середня зарплата зросла до 18 500 грн.

Уперше за 2023 рік на ринку праці України зросла конкуренція: після буму вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи зменшилася, водночас кількість відгуків від шукачів уперше за 2023 рік зросла.

Згідно з дослідженням аналітиків сайту з пошуку роботи Work.ua, у листопаді, як і впродовж усього 2023 року, зміни на ринку праці були пов’язані зі звичайними сезонними коливаннями. Тож після активного періоду найму у вересні та жовтні, коли підприємці готувався до "високого бізнес-сезону", кількість вакансій органічно зменшилася.

"Попри це, уже четвертий місяць поспіль роботодавці розміщують понад 100 000 вакансій. Але у відновленні ринку праці все ще маємо диспропорції за регіонами. Хоча восени чимало компаній релокувалися в прифронтові регіони, кількість вакансій тут усе ще значно менша за довоєнні показники", - зазначили у компанії.

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У листопаді, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 101 467 вакансій. Порівняно із жовтнем, кількість пропозицій роботи скоротилася на 3%. Така динаміка є цілком закономірною для сезонних коливань, тож наступного пожвавлення варто очікувати вже після сезону зимових свят.

В абсолютній кількості пропозицій роботи лідирують Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області. У цих пʼяти регіонах зосереджено 63% робочих місць.

Яку роботу пропонують

У листопаді зменшення кількості вакансій на ринку відобразилося на всіх категоріях-лідерах. Єдиний виняток — категорія "Медицина, фармацевтика", де відкрито понад 6,5 тисяч вакансій, як і в жовтні – дефіцит кадрів у цій сфері все ще не вщухає.

Найбільшу кількість роботи українцям уже другий місяць поспіль пропонує категорія "Робочі спеціальності, виробництво" 18 879 вакансій). Попередній незмінний лідер, "Сфера обслуговування", має 17 989 пропозицій роботи. Також серед лідерів категорії "Продаж, закупівля", "Роздрібна торгівля", "Логістика, склад, ЗЕД", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм".

"Водночас помітний приріст пропозицій роботи маємо в категорії "Охорона, безпека" (+15%, 2 494 вакансій). Це повʼязано з тим, що Міноборони та Work.ua визначили стратегію співпраці в рамках проєкту "Рекрутинг". Тож військові підрозділи використовують можливості Work.ua для найму фахівців із цивільними спеціальностями: водіїв, слюсарів, газозварників, будівельників тощо", - наголосили у компанії.

Також зросла кількість вакансій у категорії "Телекомунікації та зв’язок" та "Юриспруденція".

У листопаді найбільше зріс попит на таких фахівців:

сімейний лікар;

головний інженер;

соціальний педагог;

хірург;

начальник відділу кадрів;

менеджер ЗЕД;

хімік;

бізнес-тренер;

завідувач складу.

Попри загальний спад кількості вакансій, збільшилася кількість пропозицій роботи для ветеранів, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Конкуренція на ринку праці

Найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці в Київській, Харківській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях. А от найменшу — у Закарпатській, Херсонській, Чернівецькій, Черкаській та Житомирській області.

"І хоча в усіх регіонах-лідерах конкуренція за вакансію зросла на 5–12%, роботодавці тут однаково отримують уп’ятеро менше відгуків, ніж ті, хто пропонує віддалений формат роботи. Українці воліють працювати онлайн, і ця тенденція навряд чи зміниться найближчим часом", - зауважили аналітики.

Найважче рекрутерам закривати вакансії ендоскопіста, гірника, ендокринолога, гастроентеролога, порізчика, гірудотерапевта, штампувальника, майстра виробничого навчання.

У листопаді на сайті Work.ua створили або оновили резюме 331 491 шукач. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків. Найбільше кандидатів у віці 18–24 роки (29%) та 25–34 роки (28%).

У листопаді, порівняно із жовтнем, зросла кількість нових кандидатів у категорії "Охорона, безпека", "Сільське господарство, агробізнес", "Транспорт, автобізнес", "Культура, музика, шоу-бізнес", "Будівництво, архітектура".

У розрізі окремих посад здебільшого нові шукачі — це продавці-консультанти, менеджери з продажу, водії, бухгалтери, менеджери по роботі з клієнтами, бармени, баристи, медичні сестри, охоронці, менеджери з персоналу.

Які зарплати на ринку

У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 500 грн), Одеській (+150 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн), та Харківській області (+500 грн до 17 500 грн).

Найбільше зросли зарплати саме в категорії "Охорона, безпека" — на 19%. Це пов’язано з військовим рекрутингом, адже таким фахівцям пропонують від 25 000 грн до 125 000 грн. Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) також очолюють спеціалісти, які потрібні війську: інженер дронів, пілот (75 000 грн) та звʼязківець (67 500 грн).

Серед цивільних професій найбільші зарплати в листопаді мали:

58 500 грн — медіабаєр;

50 000 грн — ендодонтист;

45 000 грн — водій-міжнародник;

40 000 грн — рієлтор;

37 500 грн — рихтувальник;

36 000 грн — бізнес-аналітик;

35 000 грн — медіапродюсер;

34 000 грн — арматурник;

33 750 грн — автослюсар.

Ринок праці в Україні

Як писав УНІАН, у жовтні кількість вакансій на ринку праці України третій місяць поспіль перевищувала 100 тисяч, компанії збільшували зарплати, проте при цьому спостерігався дефіцит кадрів.

У листопаді Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проект з рекрутингу до лав Збройних сил України. Проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним.

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