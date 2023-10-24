Айтівці, які виїхали за кордон, лише трохи оптимістичніші, ніж фахівці в Україні.

Біля 66% українських ІТ-спеціалістів стверджують, що зараз важко знайти роботу в індустрії та лише 19% айтівців вважають, що легко.

Про це йдеться в результатах щорічного опитування веб-порталу про IT-галузь України DOU, яке проводилось у вересні-жовтні 2023 року. Зазначається, що фахівці, які виїхали за кордон, лише трохи оптимістичніші, ніж фахівці в Україні.

"Загалом пошук роботи нині — складний процес. Лише 19% айтівців вважають, що їм було б легко знайти зараз нову роботу. Серед новачків в ІТ таких лише 2%. Навіть серед фахівців з досвідом від п’яти років лише чверть вважають, що зможуть легко знайти нову роботу", - йдеться в повідомленні.

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За кордоном 23% українських айтівців думають, що легко знайдуть нову роботу, а в Україні таких 18%. Найважче це зробити фахівцям з Харкова та Івано-Франківська — понад 75% з них вважають, що їм було б важко працевлаштуватися.

Головними проблемами у пошуку роботи айтівці назвали:

малу кількість вакансій, конкуренція – 45%;

компанії не відповідають або не дають фідбек – 41%;

тривалий процес проходження співбесід, багато етапів інтерв’ю чи великі проміжки між ними – 37%.

Крім того, досвідчені фахівці, які працюють п’ять чи більше років, також незадоволені зарплатами, які не відповідають їхнім очікуванням.

Ринок ІТ в Україні

Стало відомо, скільки жінок працює в українському IT. Станом на червень 2023 року в українській IT-сфері працювало близько 240 тисяч чоловіків і понад 71 тисяча жінок. З них близько 19 тисяч жінок зайняті в quality assurance (QA - тестувальник), а ще по 12 тисяч працюють у розробці й HR/рекрутингу. Рівно 87% усіх IT-фахівців оформлені як ФОПи.

Пізніше, у липні, стали відомі зарплати українських айтішників та тенденції ІТ-галузі. Повідомлялося, що медіанна зарплата розробників в Україні вже рік практично не змінюється. В першому півріччі цього року вона становила 3 тис. 435 доларів і зросла всього на 35 доларів порівняно з груднем 2022 року. Тоді ж уперше з початку повномасштабного вторгнення Київ випередив Львів за медіанними зарплатами розробників.

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