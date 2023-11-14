Під скорочення потрапляють як досвідчені айтівці, так і ті, хто лише нещодавно почав працювати в індустрії.

На другому році повномасштабної війни ситуація з роботою в українському ІТ помітно ускладнилася.

Про це йдеться в результатах опитування веб-порталу про IT-галузь України DOU, яке проводилося у вересні-жовтні 2023 року. "За останні 12 місяців 25% айтівців звільнили чи не продовжили контракт (пів року тому таких було лише 16%). Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проєкту за власною ініціативою, а 8% відправляли на бенч чи в неоплачувану відпустку. Загалом 47% айтівців пішли з роботи чи проєкту протягом останнього року", - йдеться в повідомленні.

При цьому під скорочення потрапляють як досвідчені айтівці, так і ті, хто лише нещодавно почав працювати в індустрії. Найчастіше протягом останнього року звільняли розробників - 26%, QA (фахівець із забезпечення якості – УНІАН) - 30% і дизайнерів - 28%.

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Крім того, 42% айтівців, які зараз працюють, бояться втратити роботу. Серед фахівців з досвідом менш як три роки, таких 49%. ІТ-спеціалісти з досвідом більш як п’ять років, впевненіші у своєму робочому місці, проте і серед них 38% хвилюються через можливу втрату роботи.

Зазначається, що айтівці з Києва та ті, хто нині перебуває за кордоном, трохи впевненіші у своїй роботі — близько 40% з них бояться втратити її. В той час як у Дніпрі та Харкові таких майже половина.

Ринок ІТ в Україні

Влітку 2023 року стали відомі зарплати українських айтішників. Тоді повідомлялося, що вперше з початку повномасштабного вторгнення Київ випередив Львів за медіанними зарплатами розробників.

У жовтні біля 66% українських ІТ-спеціалістів стверджували, що їм важко знайти роботу. При цьому лише 19% айтівців вважали, що легко. Головними проблемами у пошуку роботи айтівці тоді називали: малу кількість вакансій та конкуренцію – 45%; компанії не відповідають або не дають фідбек – 41%; тривалий процес проходження співбесід, багато етапів інтерв’ю чи великі проміжки між ними – 37%.

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