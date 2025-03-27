Це відбувається після відповідного рішення суду.

Станом на зараз вже 26 тисячам українців заблокували банківські рахунки за порушення правил мобілізації.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дані українського Міністерства юстиції. Там пояснили, що блокування рахунків здійснюють на виконання рішення суду, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації:

"За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб".

Мобілізація в Україні

​Нагадаємо, з 19 травня 2024 року в Україні набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), які суттєво підвищили штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації.​

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На громадян можуть накласти штраф у розмірі 17 000-25 500 гривень, а на посадових осіб - 34 000-59 500 гривень.

Восени Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання. Згідно зі змінами, отримати бронь можна лише в тому випадку, якщо людина уточнила свої військово-облікові дані.

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