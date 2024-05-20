Міністри фінансів країн G7 сподіваються завершити розробку плану до зустрічі лідерів групи у червні.

Сполучені Штати Америки та Європа об'єднують зусилля навколо плану використання відсотків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку, для надання Україні кредиту. Вказані кошти будуть використані для військової та економічної допомоги, пише The New York Times.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що на столі залишається кілька варіантів використання 300 мільярдів доларів російських активів. Але, за її словами, найбільш перспективною ідеєю є надання країнами "Великої сімки" кредиту Україні, який буде забезпечений прибутками і процентними доходами від російських активів, що знаходяться в Європі.

Зазначається, що міністри фінансів країн G7 зустрінуться в Італії наприкінці цього тижня в надії завершити роботу над планом, який вони зможуть представити главам держав напередодні зустрічі лідерів групи, яка відбудеться наступного місяця.

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"Я думаю, що ми бачимо значну зацікавленість серед усіх наших партнерів у кредитній структурі, яка б принесла потік несподіваних прибутків. Це дозволить отримати значну авансову суму, яка допоможе задовольнити потреби, які, як ми очікуємо, виникнуть в Україні як у військовому плані, так і в плані реконструкції", – сказала Єллен під час візиту до Німеччини.

Автори підкреслюють, що західні союзники вже кілька місяців обговорюють, як далеко можна зайти у використанні активів російського ЦБ. США вважають, що конфіскація цих грошей і передача їх Україні буде законною згідно з міжнародним правом. Водночас кілька європейських країн, включаючи Францію і Німеччину, насторожено ставляться до законності такого кроку.

"Хоча Сполучені Штати нещодавно ухвалили закон, який надасть адміністрації Байдена повноваження заарештовувати та конфісковувати російські активи, бажання діяти в унісон з Європою значною мірою відсунуло цю ідею на другий план",– йдеться у статті.

Водночас цього місяця країни ЄС погодилися, що будуть готові використати 90% прибутку на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Решта 10% підуть на реконструкцію і нелетальні закупівлі, щоб задовольнити такі країни, як Ірландія, Австрія, Кіпр і Мальта, які є нейтральними у військовому відношенні.

Скільки може отримати Україна

Близько 190 мільярдів євро активів російського центрального банку зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Ці активи приносять близько 3 млрд євро відсотків на рік, які могли б бути перераховані Україні, підкреслюють журналісти.

У статті вказано, що використання відсотків як основи для кредиту могло б надати Україні набагато більшу суму грошей авансом – потенційно до 50 мільярдів доларів. Спосіб надання цих грошей все ще потребує опрацювання. Посередником міг би виступити Світовий банк або інша міжнародна установа.

Також залишається незрозумілим, як буде погашатися позика, якщо війна закінчиться до настання терміну погашення облігацій або якщо відсоткові ставки впадуть, що зробить надходження від активів недостатніми для погашення позики. Очікується, що ці деталі будуть обговорюватися міністрами фінансів під час їхньої зустрічі наприкінці цього тижня. Вони сподіваються, що зможуть надати Україні додаткові кошти вже цього літа.

Заморожені активи РФ

Раніше УНІАН писав, що Міжнародний валютний фонд виступає проти планів Заходу використовувати заморожені активи РФ, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.

США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі до 50 мільярдів доларів. Величезні витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від суверенних російських активів, які були заморожені та за якими нараховуються відсотки в основному в Європі.

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